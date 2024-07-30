Галкин* вновь обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов

Дата заседания по данному делу пока не назначена.фото: Любимов Андрей/агентство «Москва»--> Признанный иноагентом Максим Галкин* подал в Верховный суд России повторную жалобу на отказ в исключении его из данного реестра.
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