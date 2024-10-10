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Космический аппарат X-37B Космических сил США приступил к выполнению серии маневров по аэроторможению на орбите с целью изменения орбиты вокруг Земли и безопасной утилизации компонентов служебного модуля

Космический аппарат X-37B Космических сил США приступил к выполнению серии маневров по аэроторможению на орбите с целью изменения орбиты вокруг Земли и безопасной утилизации компонентов служебного модуля

﻿﻿Космический корабль X-37B Космических сил США начал выполнять на орбите серию маневров аэродинамического торможения, чтобы изменить свою орбиту вокруг Земли и безопасно утилизировать компоненты служебного модуля.

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