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6 советских актёров, чьи экранные образы навсегда затмили другие роли

6 советских актёров, чьи экранные образы навсегда затмили другие роли

Десятки ролей в театре и кино — а помнят одного персонажа. Так бывает у многих артистов: образ, собранный из особой пластики, характерной интонации и узнаваемых черт, вдруг начинает жить своей жизнью и заслоняет всё остальное.

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