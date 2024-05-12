Претендующий на пост главы Минфина Антон Силуанов на проходящем заседании в Госдуме озвучил основную задачу ведомства.
Силуанов: главная задача Минфина — найти ресурсы
Комментарии
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LD
Leon Dan
Ресурсы найти легко - пусть по карманам посмотрит.
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13 час.
Владимир Самборский
Они уже давно за бугром... Специально их вывели,а теперь будем в поисках...
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9 час.
ЮК
Юрий Казанцев
Цель его(Силуанова)обократь всё население за счёт платных дорог,платных медуслуг,отменение всех льгот,поднять или повышение всех тарифов.Не удивлюсь оплат за дорожные тротуары и воздух в помещениях.За трубы водопроводные и канализационные уже платим.
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6 час.
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