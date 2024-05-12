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    не понятно какое отношение он имеет к Минобороны, он вроде даже в армии не был.странно..Белоусов стал пот...
  • Юрий Казанцев
    Цель его(Силуанова)обократь всё население за счёт платных дорог,платных медуслуг,отменение всех льгот,поднять или пов...Силуанов: главная...
  • Владимир Самборский
    Они уже давно за бугром... Специально их вывели,а теперь будем в поисках...Силуанов: главная...

Силуанов: главная задача Минфина — найти ресурсы

Силуанов: главная задача Минфина — найти ресурсы

Претендующий на пост главы Минфина Антон Силуанов на проходящем заседании в Госдуме озвучил основную задачу ведомства.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Ресурсы найти легко - пусть по карманам посмотрит.
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13 час.
Владимир Самборский
Они уже давно за бугром... Специально их вывели,а теперь будем в поисках...
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9 час.
ЮК
Юрий Казанцев
Цель его(Силуанова)обократь всё население за счёт платных дорог,платных медуслуг,отменение всех льгот,поднять или повышение всех тарифов.Не удивлюсь оплат за дорожные тротуары и воздух в помещениях.За трубы водопроводные и канализационные уже платим.
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6 час.

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