Силуанов: главная задача Минфина — найти ресурсы

Они уже давно за бугром... Специально их вывели,а теперь будем в поисках...

ЮК

Юрий Казанцев

Цель его(Силуанова)обократь всё население за счёт платных дорог,платных медуслуг,отменение всех льгот,поднять или повышение всех тарифов.Не удивлюсь оплат за дорожные тротуары и воздух в помещениях.За трубы водопроводные и канализационные уже платим.