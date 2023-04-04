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ВТБ объединяет сервисы для поддержки клиентов с просрочкой

ВТБ объединяет сервисы для поддержки клиентов с просрочкой

ВТБ продолжает менять формат работы с клиентами, у которых возникла просроченная задолженность. Для расширения и улучшения комплекса мер помощи таким заемщикам банк создает единый канал финансового урегулирования непростых жизненных ситуаций.

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