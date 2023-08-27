Театр абсурда

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Хакеры остановили поезда в Польше. Заставили всех слушать Гимн России! Ай, да молодцы

Хакеры остановили поезда в Польше. Заставили всех слушать Гимн России! Ай, да молодцы

  Русские хакеры массово остановили польские поезда и включили пассажирам речь Путина и гимн России ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая русская Цивилизация.

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Комментарии
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Леонид Руси
😀😀😀👍👍👍 Не простим поганым ляхам то, что они снесли 300 памятникам нашим воинам, погибшим на их земле, воинам освободителям!
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12 час.
Сергей Микульский
Законный вопрос. Что или кто мешает нашим хакерам такую же акцию провести на территории Украины и задержать поставки военной техники по железной дороге. Мало того хохлы гимн России лучше знают чем поляки. Можно было и имгимн дать послушать.
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5 час.

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