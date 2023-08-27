Хакеры остановили поезда в Польше. Заставили всех слушать Гимн России! Ай, да молодцы
Русские хакеры массово остановили польские поезда и включили пассажирам речь Путина и гимн России
ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Здравствуй, дорогая русская Цивилизация.
Комментарии
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😀😀😀👍👍👍 Не простим поганым ляхам то, что они снесли 300 памятникам нашим воинам, погибшим на их земле, воинам освободителям!
Законный вопрос. Что или кто мешает нашим хакерам такую же акцию провести на территории Украины и задержать поставки военной техники по железной дороге. Мало того хохлы гимн России лучше знают чем поляки. Можно было и имгимн дать послушать.
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