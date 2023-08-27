Хакеры остановили поезда в Польше. Заставили всех слушать Гимн России! Ай, да молодцы

😀😀😀👍👍👍 Не простим поганым ляхам то, что они снесли 300 памятникам нашим воинам, погибшим на их земле, воинам освободителям!

Сергей Микульский

Законный вопрос. Что или кто мешает нашим хакерам такую же акцию провести на территории Украины и задержать поставки военной техники по железной дороге. Мало того хохлы гимн России лучше знают чем поляки. Можно было и имгимн дать послушать.