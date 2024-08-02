Исследователи разработали аналоговое оборудование для повышения производительности искусственного интеллекта

Группа исследователей из POSTECH и Корейского университета успешно создала аналоговое оборудование с использованием устройств электрохимической памяти с произвольным доступом (ECRAM), которое может значительно повысить вычислительную производительность искусственного интеллекта.
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