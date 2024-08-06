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Царьград

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Зеленский обещал завершение конфликта с Россией в этом году

Зеленский обещал завершение конфликта с Россией в этом году

Неожиданное заявление сделал президент Украины в своем официальном обращении.Президент Украины Владимир Зеленский пообещал до конца 2024 года подготовить "реальную основу" для "справедливого завершения" конфликта с Россией.

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