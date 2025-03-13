Зеленский скоро перестанет быть президентом — Financial Times

Президент Украины Владимир Зеленский находится в «заключительном акте» своего пребывания у власти в стране, 13 марта пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.
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