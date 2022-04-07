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США вытесняют Россию из Средней Азии

США вытесняют Россию из Средней Азии

Какие республики постсоветского пространства готовят к пожару после Украины Андрей Иванов На фото: товарищи по команде США по кок-бору едут на лошадях с национальным флагом во время товарищеского матча во время чемпионата по кок-бору в честь 30-летия дипломатических отношений между Кыргызстаном и США на ипподроме Чолпон-Ата, 250 км (155 миль) (Фото: AP Photo/Vladimir Voronin/TASS) Соединенные Штаты намерены активнее распространять на постсоветском пространстве свое культурное влияние.

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