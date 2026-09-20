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Выборы завершены: что известно по активности избирателей на Кубани

Выборы завершены: что известно по активности избирателей на Кубани

Как сообщает Избирком Краснодарского края, по данным на 18 часов активность избирателей на Кубани – 66,8 процента, это более 2 млн 997 тысяч жителей.

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