Выборы завершены: что известно по активности избирателей на Кубани

Как сообщает Избирком Краснодарского края, по данным на 18 часов активность избирателей на Кубани – 66,8 процента, это более 2 млн 997 тысяч жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Жир спасает, а не...
- Сторонник ударов ...
- Донбасс, газ и НА...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым