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Не только о футболе

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Завершилась регулярка КХЛ, «Эвертону» вернули 4 очка, Роналду могут забанить на 2 матча, 4 апелляции России и Канады в CAS, «Жирона» в погоне за «Реалом» и другие новости

Завершилась регулярка КХЛ, «Эвертону» вернули 4 очка, Роналду могут забанить на 2 матча, 4 апелляции России и Канады в CAS, «Жирона» в погоне за «Реалом» и другие новости

1. Завершилась регулярка КХЛ: «Динамо» в заключительный день победило ЦСКА, «Торпедо» уступило «Ладе», «Металлург» обыграл «Авангард» и стал первым на Востоке.

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Комментарии
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Лена Мисько
ФНЛ, у вас старт сезона через 5 дней в Золоте и Серебре. На сайте ни нового состава участников, ни календаря игр, ни заявки игроков. Это вы так футбол развиваете, товарищ Измайлов?
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17 час.
КУАТ
- Судьи после вмешательства ВАР будут объявлять свои решения в РПЛ и Кубке России. - как дикторы на вокзалах.
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9 час.
Максим Комаров
Дурачок Кавокин и в свиноблогерстве то не состоялся, а туда же: «лично он» не понимает! Кому твое понимание и мнение интересно то? Типа, каждая кухарка способна управлять государством, а каждый кавокин - давать рекомендации РФС? Много вас таких тут, кавокиных
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6 час.

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