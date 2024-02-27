Завершилась регулярка КХЛ, «Эвертону» вернули 4 очка, Роналду могут забанить на 2 матча, 4 апелляции России и Канады в CAS, «Жирона» в погоне за «Реалом» и другие новости

1. Завершилась регулярка КХЛ: «Динамо» в заключительный день победило ЦСКА, «Торпедо» уступило «Ладе», «Металлург» обыграл «Авангард» и стал первым на Востоке.
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