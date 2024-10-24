Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 741 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    НУЖНО помочь братской стране и, дать им наконец то ПОВОЕВАТЬ!!! Столько лет кормят АРМИЮ, а с ними ни кто не хочет во...ВСУ в тревожном о...
  • Сергей Киселев
    Все  болтовня! Обьединяйтесь,  не  бойтесь, вылавливайте и сдавайте  кому положено!А не слишком ли д...
  • Нина Токарева
    Напрасно их пустили к нам. Аж, 7 млн. Ох, аукнется...Истекая желчью...

Танкер с российской нефтью не обратил внимания на угрозы Лондона и прошел Ла-Манш

Танкер с российской нефтью не обратил внимания на угрозы Лондона и прошел Ла-Манш

Попавший под санкции Великобритании танкер с российской нефтью завершает проход через пролив Ла-Манш.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Капитан танкера достал и положил большоооой болт на всю мелкобританиюи ея санкции...)))
Ответить
5 час.
Вольный Странник
Ответить
4 час.
Константин Самарин
Зачем дергать тигра за усы? Раз пропустили, а в следующий раз задержат, и начнется вакханалия.. Хотите гнать суда с российской нефтью через Ламанш- обеспечьте их военным сопровождением. Англичане по натуре трусливы, и на охраняемый танкер нападать не рискнут. А для наших ВМС это будет своеобразным вариантом учений по &quot;проводке караванов судов в военное время&quot;.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх