Попавший под санкции Великобритании танкер с российской нефтью завершает проход через пролив Ла-Манш.
Танкер с российской нефтью не обратил внимания на угрозы Лондона и прошел Ла-Манш
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Sergiy Che
Капитан танкера достал и положил большоооой болт на всю мелкобританиюи ея санкции...)))
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5 час.
Вольный Странник
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4 час.
Константин Самарин
Зачем дергать тигра за усы? Раз пропустили, а в следующий раз задержат, и начнется вакханалия.. Хотите гнать суда с российской нефтью через Ламанш- обеспечьте их военным сопровождением. Англичане по натуре трусливы, и на охраняемый танкер нападать не рискнут. А для наших ВМС это будет своеобразным вариантом учений по "проводке караванов судов в военное время".
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4 час.
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