Танкер с российской нефтью не обратил внимания на угрозы Лондона и прошел Ла-Манш

Константин Самарин

Зачем дергать тигра за усы? Раз пропустили, а в следующий раз задержат, и начнется вакханалия.. Хотите гнать суда с российской нефтью через Ламанш- обеспечьте их военным сопровождением. Англичане по натуре трусливы, и на охраняемый танкер нападать не рискнут. А для наших ВМС это будет своеобразным вариантом учений по "проводке караванов судов в военное время".