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«Спартак» заплатит около 6 млн евро за трансфер защитника «Алавеса» Парады (Marca)

24-летний левый защитник « Алавеса » Виктор Парада перейдет в « Спартак » примерно за 6 миллионов евро.

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