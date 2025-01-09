Глава Приднестровья: российский газ является гуманитарной помощью

Поставки российского газа в Приднестровье следует рассматривать как гуманитарную помощь со стороны России, оказанную в ответ на «деструктивные действия Молдавии», заявил президент республики Вадим Красносельский 9 января в своем Telegram-канале.
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