Прямая линия с Путиным: вопросы от россиян принимают круглосуточно

Ровно через неделю Владимир Путин в прямом эфире подведет итоги года. Вопросы президенту поступают со всей страны, среди них проблемы с ЖКХ, ремонтом дорог, вырубкой лесов и другие, связанные с социальной сферой.
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