"Дальше отпираться смысла нет": Россия знает о настоящем секретном плане НАТО – Захарова

Последние несколько недель оказались богатыми на геополитические события. В частности, ряд заявлений президента Франции об условиях ввода своей армии на территорию "страны 404" и объявления последней мировой войны заставили напрячься не одну европейскую страну.
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