В Алтайском крае более 260 тысяч жителей вакцинировались от гриппа

Состав вакцин ежегодно обновляют под ожидаемую циркуляцию вирусов В Алтайском крае к 5 октября от гриппа привились свыше 260 тысяч человек.
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