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Профессор из Стамбула Джаникоглу счел Telegram важным для западных спецслужб

Профессор из Стамбула Джаникоглу счел Telegram важным для западных спецслужб

Мессенджер Telegram может надо рассматривать, как важный источник информации для западных спецслужб. Об этом заявил профессор Стамбульского университета Эсенъюрт и бывший эксперт по вопросам безопасности в аппарате премьер-министра Эрхан Джаникоглу, передает ТАСС.

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