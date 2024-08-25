Профессор из Стамбула Джаникоглу счел Telegram важным для западных спецслужб

Мессенджер Telegram может надо рассматривать, как важный источник информации для западных спецслужб. Об этом заявил профессор Стамбульского университета Эсенъюрт и бывший эксперт по вопросам безопасности в аппарате премьер-министра Эрхан Джаникоглу, передает ТАСС.