Профессор из Стамбула Джаникоглу счел Telegram важным для западных спецслужб

Мессенджер Telegram может надо рассматривать, как важный источник информации для западных спецслужб. Об этом заявил профессор Стамбульского университета Эсенъюрт и бывший эксперт по вопросам безопасности в аппарате премьер-министра Эрхан Джаникоглу, передает ТАСС.
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