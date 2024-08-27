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Нижегородская правда

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Волонтеры получили почетную грамоту за активную поисковую деятельность

Волонтеры получили почетную грамоту за активную поисковую деятельность

Почетной грамотой главы Бельского муниципального округа Тверской области награждены члены Совета молодежи АО «Транснефть-Верхняя Волга» за активное участие в организации и проведении «Вахты Памяти – 2024».

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