Волонтеры получили почетную грамоту за активную поисковую деятельность

Почетной грамотой главы Бельского муниципального округа Тверской области награждены члены Совета молодежи АО «Транснефть-Верхняя Волга» за активное участие в организации и проведении «Вахты Памяти – 2024».
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