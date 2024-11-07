Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Доносы и вандализм»: украинцев призвали помогать «деколонизации»

«Доносы и вандализм»: украинцев призвали помогать «деколонизации»

Украинцы должны взять в привычку доносить и проявлять активность не только в отношении использования русского языка в общественных местах, но и по части недоработок в сносе памятников и переименований улиц.

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