Советский обшарпанный бомбардировщик под управлением капитана Суворова, штурмана Кутузова и стрелка Пушкина сбросил атомную бомбу на Хиросиму

Алексей Горшков

Что-то мне подсказывает,что В ГЛУБИНАХ НАРОДНЫХ японцы американцев НЕ ПРОСТИЛИ, несмотря на официальную "амнезию" - просто как и Германия,они до сих пор фактически ими ОККУПИРОВАНЫ !!! Тут уж - "шаг влево,шаг вправо..."! Но только стоит США ослабеть - ЯПОНЦЫ ИМ ВСЁ ПРИПОМНЯТ !!!😡