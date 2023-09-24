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Советский обшарпанный бомбардировщик под управлением капитана Суворова, штурмана Кутузова и стрелка Пушкина сбросил атомную бомбу на Хиросиму

Советский обшарпанный бомбардировщик под управлением капитана Суворова, штурмана Кутузова и стрелка Пушкина сбросил атомную бомбу на Хиросиму

Не очень люблю пресловутые «окна Овертона», но ведь эта теория на самом деле работает. Безотказно. Примеров в новейшей истории масса.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Что-то мне подсказывает,что В ГЛУБИНАХ НАРОДНЫХ японцы американцев НЕ ПРОСТИЛИ, несмотря на официальную &quot;амнезию&quot; - просто как и Германия,они до сих пор фактически ими ОККУПИРОВАНЫ !!! Тут уж - &quot;шаг влево,шаг вправо...&quot;! Но только стоит США ослабеть - ЯПОНЦЫ ИМ ВСЁ ПРИПОМНЯТ !!!😡
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42 мин.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Если так дело и дальше пойдет, то вообще страшно представить в каком виде история дойдет до наших потомков...
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КК
Коля Колянов
По моему Хуйдерляйнд надо лечить.
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