Советский обшарпанный бомбардировщик под управлением капитана Суворова, штурмана Кутузова и стрелка Пушкина сбросил атомную бомбу на Хиросиму
Не очень люблю пресловутые «окна Овертона», но ведь эта теория на самом деле работает. Безотказно. Примеров в новейшей истории масса.
Комментарии
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Что-то мне подсказывает,что В ГЛУБИНАХ НАРОДНЫХ японцы американцев НЕ ПРОСТИЛИ, несмотря на официальную "амнезию" - просто как и Германия,они до сих пор фактически ими ОККУПИРОВАНЫ !!! Тут уж - "шаг влево,шаг вправо..."! Но только стоит США ослабеть - ЯПОНЦЫ ИМ ВСЁ ПРИПОМНЯТ !!!😡
ТМ Если так дело и дальше пойдет, то вообще страшно представить в каком виде история дойдет до наших потомков...
По моему Хуйдерляйнд надо лечить.
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