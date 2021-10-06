103 года исполняется штабным подразделениям органов внутренних дел Российской Федерации

7 октября 2021 года штабные подразделения (организационно-инспекторские аппараты) органов внутренних дел Российской Федерации отмечают 103-ю годовщину со дня образования.
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