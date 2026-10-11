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Нижегородская правда

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Дзержинский «Химик» досрочно завоевал путёвку в группу «Серебро» второй лиги

Дзержинский «Химик» досрочно завоевал путёвку в группу «Серебро» второй лиги

За три тура до финиша футболисты дзержинского «Химика» обеспечили себе 1‑е место в группе 4 второй лиги первенства России (дивизион «Б»), завоевав путёвку в группу «Серебро» дивизиона «А».

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