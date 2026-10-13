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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яковлев об отстранении Разина: «Металлург» проходит достойно этот этап. Настраиваемся на каждый матч, у нас хорошие игры, много забиваем, но без ошибок не бывает»

Защитник « Металлурга » Егор Яковлев высказался о том, как команда проходит этап после отстранения главного тренера команды Андрея Разина .

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