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Главе НАТО напомнили о хамском ответе ОДКБ по вопросу сотрудничества в Афганистане

Главе НАТО напомнили о хамском ответе ОДКБ по вопросу сотрудничества в Афганистане

Главе НАТО напомнили о хамском ответе ОДКБ по вопросу сотрудничества в Афганистане AlexCoderГлаве НАТО напомнили о хамском ответе ОДКБ по вопросу сотрудничества в Афганистане AlexCoder Ранее европейский чиновник просил Россию подключится к решению афганского вопроса Последние 20 лет Организация Договора о коллективной безопасности многократно и настойчиво обращалась к НАТО с предложением наладить реальное взаимодействие по антитеррору в Афганистане, однако в хамской форме получала отказ.

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