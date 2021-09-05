Главе НАТО напомнили о хамском ответе ОДКБ по вопросу сотрудничества в Афганистане AlexCoderГлаве НАТО напомнили о хамском ответе ОДКБ по вопросу сотрудничества в Афганистане AlexCoder Ранее европейский чиновник просил Россию подключится к решению афганского вопроса Последние 20 лет Организация Договора о коллективной безопасности многократно и настойчиво обращалась к НАТО с предложением наладить реальное взаимодействие по антитеррору в Афганистане, однако в хамской форме получала отказ.