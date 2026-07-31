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Царьград

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Епархия опровергла связь задержанного в Химках с монастырем Мурома

Епархия опровергла связь задержанного в Химках с монастырем Мурома

Муромская епархия официально опровергла сведения о том, что задержанный в подмосковных Химках 44-летний мужчина, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего, является насельником Спасо-Преображенского мужского монастыря в Муроме.

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