Епархия опровергла связь задержанного в Химках с монастырем Мурома

Муромская епархия официально опровергла сведения о том, что задержанный в подмосковных Химках 44-летний мужчина, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего, является насельником Спасо-Преображенского мужского монастыря в Муроме.
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