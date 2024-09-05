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В Туле продолжается уборка и мойка дорог и тротуаров

В Туле продолжается уборка и мойка дорог и тротуаров

Коммунальные службы Тулы продолжают проводить уборку городских улиц, красить бортовой камень. 5 сентября подметальные машины будут работать на Рязанском, Привокзальном и Павшинском мостах, улицах Староникитской, Оборонной, Советской, Фридриха Энгельса, Оружейной, Мира, Болдина, Мосина, ул.

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