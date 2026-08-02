Уралов: «Не остановим нацизм – нам конец как мировой культуре»

Угроза русофобской нацификации актуальна не только для Украины, но и для России. Об этом в беседе журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил российский политолог Семен Уралов, ранее долгое время работавший на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».