Все чаще, на Западе, стали рассуждать о гипотетической прямой конфронтации России и Североатлантического альянса, во главе с мировым гегемоном США.
"О чем важно помнить Вашингтону", - далеко не все, что могла, Россия показала
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Мол, Путин понимает, что это билет в один конец, для него, его страны и всего населения Российской Федерации." АМЕРИКАНЦЫ НЕ ПОНИМАЮТ, ИЛИ ДРУГИХ ХОТЯТ УБЕДИТЬ, ЧТО БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ БУДЕТ НЕ АМЕРИКАНЦАМ, А РОССИИ.
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6 час.
САША ЛЕПАЕВ
-этих пиндосов давно пора уничтожить. как они закалебали весь мир. америка это раковая опухоль на планете земля. не пора ли ее удалить. да это болезненно но необходимо. она разрастается и это свидетельствует что ее необходимо нужно удалить.
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4 час.
Юрий Ермолин
По идее, стационарные спутники можно нейтрализовать запустив свой спутник с РЭБ на борту. Спутник цель продолжает летать, но не работает. Так как аппаратура сгорела.
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3 час.
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