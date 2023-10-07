"О чем важно помнить Вашингтону", - далеко не все, что могла, Россия показала

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Мол, Путин понимает, что это билет в один конец, для него, его страны и всего населения Российской Федерации.&quot; АМЕРИКАНЦЫ НЕ ПОНИМАЮТ, ИЛИ ДРУГИХ ХОТЯТ УБЕДИТЬ, ЧТО БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ БУДЕТ НЕ АМЕРИКАНЦАМ, А РОССИИ.
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6 час.
САША ЛЕПАЕВ
-этих пиндосов давно пора уничтожить. как они закалебали весь мир. америка это раковая опухоль на планете земля. не пора ли ее удалить. да это болезненно но необходимо. она разрастается и это свидетельствует что ее необходимо нужно удалить.
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4 час.
Юрий Ермолин
По идее, стационарные спутники можно нейтрализовать  запустив свой спутник с РЭБ на борту. Спутник цель продолжает летать, но не работает. Так как аппаратура сгорела.
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3 час.

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