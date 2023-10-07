"О чем важно помнить Вашингтону", - далеко не все, что могла, Россия показала

Владимир Соловьев "Мол, Путин понимает, что это билет в один конец, для него, его страны и всего населения Российской Федерации." АМЕРИКАНЦЫ НЕ ПОНИМАЮТ, ИЛИ ДРУГИХ ХОТЯТ УБЕДИТЬ, ЧТО БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ БУДЕТ НЕ АМЕРИКАНЦАМ, А РОССИИ.

САША ЛЕПАЕВ -этих пиндосов давно пора уничтожить. как они закалебали весь мир. америка это раковая опухоль на планете земля. не пора ли ее удалить. да это болезненно но необходимо. она разрастается и это свидетельствует что ее необходимо нужно удалить.