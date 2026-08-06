Правительство Ростовской области ввело режим ЧС после шторма

В Ростовской области, включая Ростов-на-Дону и Новочеркасск, объявили режим ЧС после шторма 25 июля. Это решение позволит использовать резервные фонды для восстановления инфраструктуры и помощи пострадавшим.
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