Как проверить ТЭН мультиметром — стиральной машины, бойлера, воздушный

Во многих привычных нам бытовых приборах, основная функция которых связана с нагревом воды или воздуха, используются в качестве нагревательных элементов трубчатые электрические нагреватели (ТЭНы) самых различных мощностей.
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