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Украинская прокуратура подозревает главу Верховного суда во взяточничестве

Украинская прокуратура подозревает главу Верховного суда во взяточничестве

Председателя верховного суда Украины Всеволода Князева подозревают во взяточничестве. Об этом заявила специализированная антикоррупционная прокуратура страны.

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