В Грузии ждут извинений за критику закона об иноагентах после слов о USAID

Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU В Грузии ждут извинений от тех, кто критиковал закон об иноагентах, после слов президента США Дональда Трампа о коррупции в Агентстве США по международному развитию (USAID).
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