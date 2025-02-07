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В Грузии ждут извинений за критику закона об иноагентах после слов о USAID

В Грузии ждут извинений за критику закона об иноагентах после слов о USAID

Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU В Грузии ждут извинений от тех, кто критиковал закон об иноагентах, после слов президента США Дональда Трампа о коррупции в Агентстве США по международному развитию (USAID).

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