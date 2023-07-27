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Туристов стали грабить официально: за 10-минутную поездку на велорикше в Лондоне туристка заплатила 50 тысяч рублей

Туристов стали грабить официально: за 10-минутную поездку на велорикше в Лондоне туристка заплатила 50 тысяч рублей «Я в шоке, что парню это сошло с рук: туристов что — стали грабить официально?» — с таким заявлением выступила в британской прессе туристка из Бельгии, с которой водитель велорикши в Лондоне «содрал» 450 фунтов стерлингов — это около … Сообщение Туристов стали грабить официально: за 10-минутную поездку на велорикше в Лондоне туристка заплатила 50 тысяч рублей появились сначала на 777 Travel.

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