Слушаем космос неправильно? Как магнитные поля нейтронных звезд создают «фантомные» сигналы в космосе

Представьте себе объект настолько плотный, что чайная ложка его вещества весит как гора Эверест. А теперь представьте два таких объекта, несущихся навстречу друг другу со скоростью, близкой к световой, чтобы слиться в одно целое в титаническом космическом катаклизме.
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