Слушаем космос неправильно? Как магнитные поля нейтронных звезд создают «фантомные» сигналы в космосе

Представьте себе объект настолько плотный, что чайная ложка его вещества весит как гора Эверест. А теперь представьте два таких объекта, несущихся навстречу друг другу со скоростью, близкой к световой, чтобы слиться в одно целое в титаническом космическом катаклизме.