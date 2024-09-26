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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Музей космонавтики на проспекте Мира запустит новый цикл лекций по естественным наукам

В субботу, 28 сентября Музей космонавтики в Останкинском районе совместно с Московским детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма запускает новый цикл лекций по физике, биологии, географии и геологии от старшего научного сотрудника лаборатории фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии ИФЗ РАН, кандидата физико-математических наук Руслана Жосткова.

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