Музей космонавтики на проспекте Мира запустит новый цикл лекций по естественным наукам

В субботу, 28 сентября Музей космонавтики в Останкинском районе совместно с Московским детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма запускает новый цикл лекций по физике, биологии, географии и геологии от старшего научного сотрудника лаборатории фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии ИФЗ РАН, кандидата физико-математических наук Руслана Жосткова.