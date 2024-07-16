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Закон и Порядок

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Трамп впервые после покушения появился на публике с забинтованным ухом

Трамп впервые после покушения появился на публике с забинтованным ухом

Трамп вышел под песню со строкой «Я благодарю свою счастливую звезду, что живу сегодня». Присутствующие встретили его аплодисментами и повторяли слово «борись», которое он выкрикнул спустя мгновение после стрельбы Дональд Трамп (Фото: Andrew Kelly / Reuters) Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп впервые появился на публике после попытки покушения.

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