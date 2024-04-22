Не справляетесь – не берите: Андрей Травников поручил мэрам ремонтировать дороги надлежащим образом

Власти региона выделили дополнительное финансирование для ремонта дорог в городских округах.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказал принципиальную позицию областных властей в отношении ремонта дорог в городах регионе.
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