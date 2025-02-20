Эксперты считают, что курская группировка противника доживает последние дни Прорыв российский военных к государственной границе в районе Курской области и заход на украинскую территорию дают основания предполагать, что освобождение территории региона произойдет в ближайшие дни.
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