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Ставки будут двузначными. Набиуллина предупредила всех о 2024 годе

Ставки будут двузначными. Набиуллина предупредила всех о 2024 годе

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала 2024 г. годом двузначных ставок в экономике.«Действительно, сейчас.

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Комментарии
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Николай Кучков
Неужели она рассчитывает быть в ЦБ и в 2024 году!? Бабакова нужно туда ставить и от Силуанова избавляться!
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2 д.
Александр Лагуткин
Она бы озвучила сколько десятков миллиардов баксов утекло по разным каналам из страны только в этом году.  И фамилии бы тех, на чьи счета эти деньги уходят?   Ну, а нам, понятно, - двухзначные цифры ставок.   Это значит рост процентов за кредиты, замедление роста экономики, подорожание всего и вся.  Всё для народа! Ладно хоть не сказала, - &quot;По просьбе трудящихся&quot;.  Если результаты такие, то может с кадровой политикой что-то не так?  Им-то на этот рост цен наплевать с их многомиллионными доходами.  Если скажем  Миллер только  в месяц имеет 58 миллионов, не считая дивидендов, то их цены в магазинах не интересуют от слова вообще! А мы на операции и лекарства больным детям со слезами по полтиннику собираем.
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2 д.

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