Ставки будут двузначными. Набиуллина предупредила всех о 2024 годе

Александр Лагуткин

Она бы озвучила сколько десятков миллиардов баксов утекло по разным каналам из страны только в этом году. И фамилии бы тех, на чьи счета эти деньги уходят? Ну, а нам, понятно, - двухзначные цифры ставок. Это значит рост процентов за кредиты, замедление роста экономики, подорожание всего и вся. Всё для народа! Ладно хоть не сказала, - "По просьбе трудящихся". Если результаты такие, то может с кадровой политикой что-то не так? Им-то на этот рост цен наплевать с их многомиллионными доходами. Если скажем Миллер только в месяц имеет 58 миллионов, не считая дивидендов, то их цены в магазинах не интересуют от слова вообще! А мы на операции и лекарства больным детям со слезами по полтиннику собираем.