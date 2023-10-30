Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала 2024 г. годом двузначных ставок в экономике.«Действительно, сейчас.
Ставки будут двузначными. Набиуллина предупредила всех о 2024 годе
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Николай Кучков
Неужели она рассчитывает быть в ЦБ и в 2024 году!? Бабакова нужно туда ставить и от Силуанова избавляться!
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2 д.
Александр Лагуткин
Она бы озвучила сколько десятков миллиардов баксов утекло по разным каналам из страны только в этом году. И фамилии бы тех, на чьи счета эти деньги уходят? Ну, а нам, понятно, - двухзначные цифры ставок. Это значит рост процентов за кредиты, замедление роста экономики, подорожание всего и вся. Всё для народа! Ладно хоть не сказала, - "По просьбе трудящихся". Если результаты такие, то может с кадровой политикой что-то не так? Им-то на этот рост цен наплевать с их многомиллионными доходами. Если скажем Миллер только в месяц имеет 58 миллионов, не считая дивидендов, то их цены в магазинах не интересуют от слова вообще! А мы на операции и лекарства больным детям со слезами по полтиннику собираем.
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2 д.
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