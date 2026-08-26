МИД Ирана обвинил США в повторении санкционных мер против Тегерана

Иран заявил о неэффективности новых санкций США. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи в четверг выразил сомнения в том, что Вашингтон сможет остановить экономическое сотрудничество с другими странами, предлагая повторно ограничительные меры.
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