Вокальное занятие с неожиданными спецэффектами

Девушка спокойно занималась вокалом, пока за её спиной не начала разворачиваться настоящая драма. Сначала со шкафа упала картина, затем послышался звук разбитых вещей, а финальным участником этого представления неожиданно стал кот.
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