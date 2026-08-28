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Вокальное занятие с неожиданными спецэффектами

Вокальное занятие с неожиданными спецэффектами

Девушка спокойно занималась вокалом, пока за её спиной не начала разворачиваться настоящая драма. Сначала со шкафа упала картина, затем послышался звук разбитых вещей, а финальным участником этого представления неожиданно стал кот.

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