Супермаркеты пустеют по всей Украине: населению советуют делать запасы солений и варенья

За пять суток атак украинские власти признают выведенными из строя около 400 тысяч квадратных метров складских площадей, включая до 100 тысяч дефицитных холодильных.
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