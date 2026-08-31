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Супермаркеты пустеют по всей Украине: населению советуют делать запасы солений и варенья

Супермаркеты пустеют по всей Украине: населению советуют делать запасы солений и варенья

За пять суток атак украинские власти признают выведенными из строя около 400 тысяч квадратных метров складских площадей, включая до 100 тысяч дефицитных холодильных.

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