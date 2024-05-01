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Журналист: «Нью-Йорк» будет готов предложить практически что угодно, чтобы заполучить Девина Букера»

«Добавление молодой суперзвезды с четырьмя попаданиями на Матч всех звезд и одним попаданием в символическую сборную НБА (и, возможно, скоро будет второе), такого как Букер, ко второму номера посева в Восточной конференции имеет смысл с точки зрения «Никс».

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