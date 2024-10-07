Смолянка на Всероссийском кинофестивале выиграла спецприз

Работа была высоко оценена жюри, и участница получила приз «За изумительную героиню». Педагог из Смоленска Ирина Лавринова получила специальный приз на Всероссийском кинофестивале «Шередарь» за свой документальный фильм «Мои хорошие».
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