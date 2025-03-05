Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Глава ВНИИФТРИ рассказал о возвращении в Россию пяти ведущих ученых-физиков, уехавших в девяностые

Глава ВНИИФТРИ рассказал о возвращении в Россию пяти ведущих ученых-физиков, уехавших в девяностые

Пять физиков, ведущих специалистов в области координатно-временных измерений, которые уехали из России в 1990-е годы, вернулись в страну, сообщил РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

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