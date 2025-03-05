Глава ВНИИФТРИ рассказал о возвращении в Россию пяти ведущих ученых-физиков, уехавших в девяностые

Пять физиков, ведущих специалистов в области координатно-временных измерений, которые уехали из России в 1990-е годы, вернулись в страну, сообщил РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии