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Медвежий угол

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А Вы когда-нибудь видели, как Владимир Путин встаёт на колено?

А Вы когда-нибудь видели, как Владимир Путин встаёт на колено?

Президент России Владимир Путин посетил детский онкоцент в столице. Он принёс детям подарки, а когда его попросили сфотографироваться с пациентами, которые уже не покидают медицинского заведения, Путин опустился на одно колено, чтобы быть с двумя девочками наравне.

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Комментарии
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Инна Inna
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2 час.
Андрей Сергеевич
Сталин! Только Сталин! Нам не нужны иудушки оскорбляющие наше Советское Отечество!
Ответить
6 мин.
Андрей Сергеевич
А &quot;вы&quot; - кто и идёте куда ? 🤔🤔🤔
Ответить
4 мин.

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