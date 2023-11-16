А Вы когда-нибудь видели, как Владимир Путин встаёт на колено?

Президент России Владимир Путин посетил детский онкоцент в столице. Он принёс детям подарки, а когда его попросили сфотографироваться с пациентами, которые уже не покидают медицинского заведения, Путин опустился на одно колено, чтобы быть с двумя девочками наравне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии