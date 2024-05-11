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Царьград

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"Неуправляемый удар" по Белгороду: Вражеский борт, выпускавший ракеты, настигло возмездие - источник

"Неуправляемый удар" по Белгороду: Вражеский борт, выпускавший ракеты, настигло возмездие - источник

В Белгороде сообщили, что в результате вражеского обстрела в субботу 11 мая, погибла женщина. Также более 20 человек пострадали.

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Комментарии
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Юрий анин
Это и так наверняка произойдёт 21.05.24 года...
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10 час.
Михаил Гринжук
Возмездием я посчитал бы удар по чешским военным задодам и по киеву
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2 час.
Михаил Гринжук
Ни чего скоро удавят и хозяев которым он жопу целует тоже. А его сынка я лично вздернул бы на фонарном столбе
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2 час.

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