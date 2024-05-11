Это и так наверняка произойдёт 21.05.24 года...

Возмездием я посчитал бы удар по чешским военным задодам и по киеву

Михаил Гринжук

Ни чего скоро удавят и хозяев которым он жопу целует тоже. А его сынка я лично вздернул бы на фонарном столбе