Максим Галкин* и Алла Пугачева отдыхают в Турции

Специальная рубрика, в которой собраны яркие посты звезд. Сегодня в подборке Алла Пугачева, Максим Галкин* и многие другие.
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